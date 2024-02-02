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Заря, Днепр-1 и Минай планируют получить статус критически важных предприятий для брони от мобилизации

Премьер-лига
Обновлено

Клубы готовят документы

Заря, Днепр-1 и Минай планируют получить статус критически важных предприятий для брони от мобилизации

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Днепр-1", "Минай" и "Заря" не имеют статуса критически важных предприятий для брони, но планируют получить его.

Об этом клубы сообщили на запрос "Трибуны".

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В "Днепре-1" сейчас идет оформление документов. "Заря" уже подготовила их, отправила в соответствующие органы и ждет решения, а "Минай" изучает вопрос и планирует подавать документы.

Ранее наличие брони подтвердили в "Шахтере" и "Динамо".

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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарниця)
02.02.2024 в 19:53
А, бачу, що вже отримали, крім Дніпра, він незабаром отримає
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0
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
02.02.2024 в 19:53
А, бачу, що вже отримали, крім Дніпра, він незабаром отримає
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
02.02.2024 в 19:53
Шахтар, Динамо та Дніпро вже отримали?
Ответить
0
0

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