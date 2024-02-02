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Заря, Днепр-1 и Минай планируют получить статус критически важных предприятий для брони от мобилизации
Клубы готовят документы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Днепр-1", "Минай" и "Заря" не имеют статуса критически важных предприятий для брони, но планируют получить его.
Об этом клубы сообщили на запрос "Трибуны".
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В "Днепре-1" сейчас идет оформление документов. "Заря" уже подготовила их, отправила в соответствующие органы и ждет решения, а "Минай" изучает вопрос и планирует подавать документы.
Ранее наличие брони подтвердили в "Шахтере" и "Динамо".
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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