Заря, Днепр-1 и Минай планируют получить статус критически важных предприятий для брони от мобилизации

"Днепр-1", "Минай" и "Заря" не имеют статуса критически важных предприятий для брони, но планируют получить его.

Об этом клубы сообщили на запрос "Трибуны".

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В "Днепре-1" сейчас идет оформление документов. "Заря" уже подготовила их, отправила в соответствующие органы и ждет решения, а "Минай" изучает вопрос и планирует подавать документы.

Ранее наличие брони подтвердили в "Шахтере" и "Динамо".