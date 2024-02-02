Очеретько продлил контракт с Шахтером

Полузащитник " Шахтера " Олег Очеретько подписал с клубом новый контракт, сообщает пресс-служба "горняков".

Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2027 года.

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Очеретько является воспитанником академии "Шахтера", где играл за команды всех возрастов от U14 до U21.

В августе 2022 дебютировал в составе главной команды "горняков" в УПЛ. Сегодня на счету 20-летнего игрока 18 матчей за "оранжево-черных", в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 ассистом.