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Очеретько продлил контракт с Шахтером

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Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года

Очеретько продлил контракт с Шахтером

instagram.com/fcshakhtar

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Полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько подписал с клубом новый контракт, сообщает пресс-служба "горняков".

Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2027 года.

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Очеретько является воспитанником академии "Шахтера", где играл за команды всех возрастов от U14 до U21.

В августе 2022 дебютировал в составе главной команды "горняков" в УПЛ. Сегодня на счету 20-летнего игрока 18 матчей за "оранжево-черных", в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 ассистом.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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