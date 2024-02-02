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Очеретько продлил контракт с Шахтером
Новое соглашение рассчитано до конца 2027 года
instagram.com/fcshakhtar
Полузащитник "
Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2027 года.
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Очеретько является воспитанником академии "Шахтера", где играл за команды всех возрастов от U14 до U21.
В августе 2022 дебютировал в составе главной команды "горняков" в УПЛ. Сегодня на счету 20-летнего игрока 18 матчей за "оранжево-черных", в которых он отличился 1 забитым мячом и 1 ассистом.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
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