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Верес, Рух, ЛНЗ и Металлист 1925 не имеют статус критически важных предприятий для брони от мобилизации
Так ответили в клубах
Фото: ФК Рух
"Верес", "Рух", ЛНЗ и "Металлист 1925" заявили о том, что у них нет статуса критически важного предприятия, а значит, брони игроков и работников от мобилизации.
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Об этом клубы заявили на запрос журналистов "Трибуны".
Напомним, что ранее наличие брони подтвердили "Шахтер", "Оболонь" и "Динамо".
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