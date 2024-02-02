Верес, Рух, ЛНЗ и Металлист 1925 не имеют статус критически важных предприятий для брони от мобилизации

"Верес", "Рух", ЛНЗ и "Металлист 1925" заявили о том, что у них нет статуса критически важного предприятия, а значит, брони игроков и работников от мобилизации.

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Об этом клубы заявили на запрос журналистов "Трибуны".

Напомним, что ранее наличие брони подтвердили "Шахтер", "Оболонь" и "Динамо".