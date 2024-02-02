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Скрипник хочет вернуть в Украину Имерекова

Премьер-лига

Переговоры идут успешно

Скрипник хочет вернуть в Украину Имерекова

Фото: Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Металлист 1925" ведет переговоры по подписанию украинского защитника греческого "Атромитоса" Максима Имерекова.

Как сообщает ТаТоТаке, переговоры идут успешно - 33-летний игрок недоволен своим нынешним статусом в греческой команде и готов вернуться в Украину.

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Немаловажным является и тот фактор, что Имереков уже работал с главным тренером харьковчан Виктором Скрипником (сезон 2021/22), когда тот возглавлял "Зарю".

Отметим, что контракт игрока с греческим клубом рассчитан до лета 2024 года, Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

В текущем сезоне Имереков провел всего 10 матчей в разных турнирах без результативных действий.

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Максим Имереков Атромитос (Афины) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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