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Полесье на сборах в Испании минимально уступило Кальмару
Не самый лучший матч команды Калитвинцева
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В отчётном поединке команда Калитвинцева выглядела не лучшим образом – в атаке получалось не очень, комбинационная игра также не клеилась.
"Кальмар" повел в счете на 11-й минуте и довел игру до итоговой победы.
Лучший свой шанс "Полесье" упустило на 79-й, минуте, когда Грицук не реализовал пенальти.
Также стоит отметить, что в концовке тайма до удаления за две желтые карточки (с правом замены) доигрался Танковский.
Свой следующий матч "Полесье" проведет 7 февраля против исландского "Стьярнана".
"Полесье" - "Кальмар" 0:1
Гол: 11
На 79-й минуте Грицук не реализовал пенальти.
Удаление: Танковский (90+3)
"Полесье" 1 тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский (Кушниренко), Танковский, Макуана (Назаренко), ГНП, Фортюне, Будковский.
"Полесье" 2 тайм: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Кушниренко, Танковский, Назаренко, ГНП (Грицук), Казак, Будковский (ГНП).
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