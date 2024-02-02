Полесье на сборах в Испании минимально уступило Кальмару

" Полесье " провело свой очередной спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе в Испании. 2 февраля украинская команда сыграла с шведским "Кальмаром".

В отчётном поединке команда Калитвинцева выглядела не лучшим образом – в атаке получалось не очень, комбинационная игра также не клеилась.

"Кальмар" повел в счете на 11-й минуте и довел игру до итоговой победы.

Лучший свой шанс "Полесье" упустило на 79-й, минуте, когда Грицук не реализовал пенальти.

Также стоит отметить, что в концовке тайма до удаления за две желтые карточки (с правом замены) доигрался Танковский.

Свой следующий матч "Полесье" проведет 7 февраля против исландского "Стьярнана".

"Полесье" - "Кальмар" 0:1

Гол: 11

На 79-й минуте Грицук не реализовал пенальти.

Удаление: Танковский (90+3)

"Полесье" 1 тайм: Бойко, Михайличенко, Шабанов, Чоботенко, Тейлор, Крушинский (Кушниренко), Танковский, Макуана (Назаренко), ГНП, Фортюне, Будковский.

"Полесье" 2 тайм: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Кушниренко, Танковский, Назаренко, ГНП (Грицук), Казак, Будковский (ГНП).