Директор Оболони - о возможной мобилизации футболистов: Если мы начали чемпионат по согласованию президента Украины, то эта ситуация должна быть улажена

Директор " Оболони " Александр Резниченко высказался относительно мобилизации и брони профессиональных футболистов во время войны.

Мы нигде не афишируем, что создали благотворительный фонд, покупаем дроны и помогаем военным. Это обязанность каждого сознательного гражданина.

"Это очень сложный вопрос, но его в любом случае нужно как-то решать. Мы против того, чтобы из футболистов делали нетронутых. Игроки должны чувствовать ответственность и быть благодарны за то, что они играют в футбол благодаря молодым людям, которые сейчас на фронте.

Если мы начали чемпионат Украины по согласованию президента Украины, то эта ситуация должна быть улажена. Количество профессиональных футболистов, тренеров и работников клубов, имеющих профессиональные контракты и зарегистрированных в УАФ – это полторы тысячи человек. Если брать их в пределах Украины, то это очень мало.

Структура клуба УПЛ – первая команда, U-19, женская команда, детская школа. Идут разговоры о чемпионате U-21. Если из футбольного клуба призвать 3-5-6 футболистов, когда идет чемпионат и невозможно заявить новых исполнителей, команде просто нужно будет сняться. А это огромные средства, которые инвестор вкладывает в развитие.

Второй момент – в настоящее время профессиональный футбол, где работают честно и открыто, является большим налогоплательщиком. Одно время Наполеон сказал, что война – это деньги, деньги и еще раз деньги.

Если пойдет такая тенденция, то где тогда братья футболистов в сборной команды? Надеемся, что новое руководство УАФ будет решать эти вопросы, чтобы чемпионат продолжался. Если подход к этому вопросу другой, то нужно заканчивать чемпионат и идти воевать.

В нынешней ситуации мы должны сделать все и обязать футбольные клубы, чтобы футболисты привели в порядок свои военно-учетные документы. Те клубы, которые работают открыто и платят налоги, могут спокойно пройти проверку на критерии и получить необходимый статус", - сказал Резниченко.