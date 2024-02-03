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Раймонд Ван дер Гоув: Они все талантливы, имеют разные навыки

Премьер-лига

Тренер вратарей - о своих подопечных

Раймонд Ван дер Гоув: Они все талантливы, имеют разные навыки

ФК Шахтар

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Тренер вратарей донецкого "Шахтера" Раймонд Ван дер Гоув оценил уровень Дмитрия Ризныка:

"Ризнык в своем возрасте уже выступает за топовую команду, что означает, что он отличный вратарь. Сильные стороны? Я не слишком много видел его в действии. Смотрел только отрывки видео, и у меня сложилось хорошее впечатление. Дмитрий быстрый, хорошо прыгает, очень стабилен для своего возраста, действует на высоком уровне".

Также бывший игрок "Манчестер Юнайтед" упомянул и других голкиперов:

"Они все талантливы, имеют разные навыки. Двум футболистам по 20 лет... Они молоды, им нужно время, чтобы приспособиться к высокому уровню. Артур сильный и имеет хорошие физические показатели, немного старше. Однако если тебе 31, то для меня ты до сих пор очень молод".

Напомним, Дмитрий Ризнык выступает за "Шахтер" с февраля 2023 года, его контракт рассчитан на 5 лет. За этот сезон он отыграл 14 матчей, из которых выстоял "на ноль" в шести играх

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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