Раймонд Ван дер Гоув: Они все талантливы, имеют разные навыки

Тренер вратарей донецкого "Шахтера" Раймонд Ван дер Гоув оценил уровень Дмитрия Ризныка:

"Ризнык в своем возрасте уже выступает за топовую команду, что означает, что он отличный вратарь. Сильные стороны? Я не слишком много видел его в действии. Смотрел только отрывки видео, и у меня сложилось хорошее впечатление. Дмитрий быстрый, хорошо прыгает, очень стабилен для своего возраста, действует на высоком уровне".

Также бывший игрок "Манчестер Юнайтед" упомянул и других голкиперов:

"Они все талантливы, имеют разные навыки. Двум футболистам по 20 лет... Они молоды, им нужно время, чтобы приспособиться к высокому уровню. Артур сильный и имеет хорошие физические показатели, немного старше. Однако если тебе 31, то для меня ты до сих пор очень молод".

Напомним, Дмитрий Ризнык выступает за "Шахтер" с февраля 2023 года, его контракт рассчитан на 5 лет. За этот сезон он отыграл 14 матчей, из которых выстоял "на ноль" в шести играх