Шахтер - Градец-Кралове. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Шахтер" сегодня, третьего февраля проведет свой очередной спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. Соперником выступит чешская команда "Градец-Кралове". Для "Шахтера" это будет первый из двух матчей за день.

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Матч начнется в 12:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube