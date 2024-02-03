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Шахтер - Градец-Кралове. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Шахтер - Градец-Кралове: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Шахтар
"Шахтер" сегодня, третьего февраля проведет свой очередной спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. Соперником выступит чешская команда "Градец-Кралове". Для "Шахтера" это будет первый из двух матчей за день.
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Матч начнется в 12:00. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Турция. Контрольный матч
"Шахтер" (Украина) – "Градец-Кралове" (Чехия)
Видеотрансляция – YouTube
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