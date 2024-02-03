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Шахтер - Градец-Кралове. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Шахтер - Градец-Кралове: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Шахтер - Градец-Кралове. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: Шахтар

Новина українською

"Шахтер" сегодня, третьего февраля проведет свой очередной спарринг на зимнем учебно-тренировочном сборе. Соперником выступит чешская команда "Градец-Кралове". Для "Шахтера" это будет первый из двух матчей за день.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 12:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

"Шахтер" (Украина) "Градец-Кралове" (Чехия)

Видеотрансляция – YouTube

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: UA-Футбол
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