Шахтер - Вележ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

У "Шахтера" на третье февраля запланировано два спарринга на зимнем учебно-тренировочном сборе. В первой игре соперником "горняков" выступит чешская команда "Градец-Кралове" (начало в 12:00), а во втором поединке "Шахтер" сыграет с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины "Вележом".

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Матч начнется в 16:30. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube