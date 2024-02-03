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Шахтер - Вележ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Шахтер - Вележ: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: ФК Шахтар Донецьк
У "Шахтера" на третье февраля запланировано два спарринга на зимнем учебно-тренировочном сборе. В первой игре соперником "горняков" выступит чешская команда "Градец-Кралове" (начало в 12:00), а во втором поединке "Шахтер" сыграет с представителем чемпионата Боснии и Герцеговины "Вележом".
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Матч начнется в 16:30. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Турция. Контрольный матч
"Шахтер" (Украина) – "Вележ" (Босния и Герцеговина)
Видеотрансляция – YouTube
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