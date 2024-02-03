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"Получилась отличная игра": футболист Днепра-1 прокомментировал поражение 1:4 в матче против Ракува

Премьер-лига
Обновлено

Несмотря на разгром

"Получилась отличная игра": футболист Днепра-1 прокомментировал поражение 1:4 в матче против Ракува

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

Игрок СК "Днепр-1" Эдуард Сарапий прокомментировал разгромное поражение команды в товарищеском матче против “Ракува”.

- В матче против “Ракува”, как и в прошлом году, были ограничения. Не было трансляций, и нельзя было посмотреть эту игру. Расскажите, что происходило за кулисами?

- Хороший спарринг с очень хорошей командой. Тем более что мы все время нагружены тренировками, а “Ракув” уже готовится к возобновлению чемпионата Польши. Поэтому и подошли к самой игре в разных кондициях. Вышла отличная игра, для тренерского штаба теперь нужно будет делать выводы. Но этот спарринг обеим командам пошел только на пользу.

- Фактически играл основной состав. "Днепр-1" уже вышел на определенный уровень перед восстановлением УПЛ?

- Еще рано что-то говорить. Мы играем, готовимся. Много приехало молодых футболистов. Потому тренируемся так, как есть.

- Что именно сейчас не хватает команде? Над чем прямо сейчас работаете?

- Надо набрать физическую форму, которую потеряли, будучи в отпуске. Ну и нужно входить в новый год уже в оптимальных кондициях. Главное, чтобы без травм. Хорошая форма, немного тактики и будут хорошие результаты уже весной”, - сказал Сарапий.

"Днепр-1" провел три матча на турецком сборе, потерпев два поражения и однажды сыграв вничью.

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Источник:
NV
Опубликовал: Максим Кучер
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