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Рух - Хартберг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Рух против австрийцев

Рух - Хартберг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

ruhlviv

Новина українською

Сегодня "Рух" сыграет против австрийского "Хартберга". В последних трех матчах "Рух" не может одолеть своих соперников, посмотрим удаться ли львовской команде победить сегодня.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 14:30. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Словения. Контрольный матч

Рух (Україна) - Хартберг (Австрія)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: UA-Футбол
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