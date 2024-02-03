Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рух - Хартберг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Рух против австрийцев
ruhlviv
Сегодня "Рух" сыграет против австрийского "Хартберга". В последних трех матчах "Рух" не может одолеть своих соперников, посмотрим удаться ли львовской команде победить сегодня.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 14:30. Смотреть можно на YouTube.
Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.
Словения. Контрольный матч
Рух (Україна) - Хартберг (Австрія)
Видеотрансляция - YouTube
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Мудрик нуждается в особом отношении
- Силы Обороны ликвидировали в сутки 880 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал подписал украинца, Динамо проиграло спарринг, бронь клубов УПЛ. Главные новости за 2 февраля
- Первая победа на сборах. Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн