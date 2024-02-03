ЛНЗ - Лиепая: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Сегодня "ЛНЗ" проведет последний спарринг первого сбора против латвийского клуба "Лиепая". До этого черкасский клуб трижды проиграл, с "Заглембе Л" сыграл вничью, и победил "Земплин" со счетом 2:1.

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Матч начнется в 16:00. Смотреть можно на YouTube.

Трансляция доступна бесплатно и без регистрации.

Турция. Контрольный матч

"ЛНЗ" (Украина) - "Лиепая" (Латвия)

Видеотрансляция - YouTube