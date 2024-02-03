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Одиннадцатка под официальные матчи? Шахтер объявил основной состав на поединок с Градец-Карлове
Не хватает только Степаненко
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В первом из двух матчей 2 февраля "Шахтер" встретится с чешской командой "Градец-Карлове". Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот поединок.
Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.
Запасные: Твардовский, Козик, Ракицкий, Швед, Очеретько.
Поединок начнется в 12.00. Следить за текстовой трансляцией можно здесь.
Это первый из двух матчей "горняков" сегодня. Второй состоится против команды "Вележ" из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток этого поединка прозвучит в 16:30.
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