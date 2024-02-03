Одиннадцатка под официальные матчи? Шахтер объявил основной состав на поединок с Градец-Кралове

В первом из двух матчей 2 февраля "Шахтер" встретится с чешской командой "Градец-Кралове". Марино Пушич выбрал стартовый состав на этот поединок.

Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан.

Запасные: Твардовский, Козик, Ракицкий, Швед, Очеретько.

Поединок начнется в 12.00. Следить за текстовой трансляцией можно здесь.

Это первый из двух матчей "горняков" сегодня. Второй состоится против команды "Вележ" из Боснии и Герцеговины. Стартовый свисток этого поединка прозвучит в 16:30.