Заря переходит на график двух спаррингов в день. Это популярная схема среди клубов УПЛ

В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проведет сразу два спарринга на турецком учебно-тренировочном сборе. Сначала луганчане сыграют против польской "Арки" Гдыня. Матч запланирован на 10:00.

А в 16:00 в этот же день у "Зари" запланирован матч с тбилисским "Динамо".

Следовательно, луганский клуб переходит на популярную среди представителей УПЛ схему двух спаррингов в день. Так, в частности, играют "Оболонь", "Рух", "Шахтер", "Александрия" и другие.