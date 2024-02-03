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Заря переходит на график двух спаррингов в день. Это популярная схема среди клубов УПЛ

Премьер-лига

Луганчане дважды сыграют в течение четвертого февраля

Заря переходит на график двух спаррингов в день. Это популярная схема среди клубов УПЛ

zarya-lugansk.com

Новина українською

В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проведет сразу два спарринга на турецком учебно-тренировочном сборе. Сначала луганчане сыграют против польской "Арки" Гдыня. Матч запланирован на 10:00.

А в 16:00 в этот же день у "Зари" запланирован матч с тбилисским "Динамо".

Следовательно, луганский клуб переходит на популярную среди представителей УПЛ схему двух спаррингов в день. Так, в частности, играют "Оболонь", "Рух", "Шахтер", "Александрия" и другие.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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