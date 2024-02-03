Микитишин: Конкуренция – это нормальное явление в любой команде, я ее не боюсь

Полузащитник "Кривбасса" Артур Микитишин ответил на вопросы Sport Express.

Артур, недавно ты вторично вернулся в "Кривбасс". Говорят, что дважды в одну реку не войдешь. Твой случай - исключение из правил?

Я так не считаю. Хотел вернуться в "Кривбасс" еще летом. К сожалению, тогда это не вышло. И "Кривбасс", и я хотели продолжить сотрудничество, хотели быть вместе, но есть что имеем. Ну ничего, главное, что я снова с клубом. Уверен, теперь все у нас с "Кривбассом" будет хорошо.

В Кривом Роге ты играл на нескольких позициях: крайнего полузащитника и даже нападающего. Все же какая позиция для тебя оптимальна? Если бы еще когда пришлось сыграть на острие, справился бы?

Еще с детства всегда играл на флангах: левый, правый. Перед одним из матчей у "Кривбасса" были травмированы нападающие, и Юрий Вернидуб спросил меня, смогу ли сыграть центрфорварда. Я без колебаний ответил, что да, такой опыт уже был. Потому вышел, отыграл, без проблем. А моя родная позиция – левый или правый нападающий. А вообще, где тренер меня видит, там и готов сыграть.

Уровень конкуренции в "Кривбассе" пока просто зашкаливает. Готов ли ты к этому и каким видишь свое будущее в клубе?

Конкуренция – это нормальное явление в любой команде, я ее не боюсь. Ты должен играть и демонстрировать лучшие качества, чтобы ее выиграть. Первый тайм, второй… Неважно, с какой минуты ты на поле – ты должен выходить и доказывать свои претензии на место в старте. Очень благодарен "Кривбассу" за то, что дал мне второй шанс. Мое будущее? Все будет хорошо.

Напомним, Артур Микитишин стал вторым зимним новичком "Кривбасса". 20-летний Микитишин уже играл за "Кривбасс" в сезоне 2022/23, когда его арендовали у "Шахтера". В 20 матчах за "красно-белых" забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи. Артур является полноценным футболистом криворожского клуба.