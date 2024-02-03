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Иван Дибанго: Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны
Настроен на успех
УПЛ/Автор невідомий
Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о том, какие цели он ставит во вторую половину УПЛ и о своем состоянии после болезни:
"Мы должны прибавлять с каждой тренировкой, каждым матчем. Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны. Мы будем к своей цели шаг за шагом.
Очень рад вернуться на поле и работать в общей группе. Важно получать необходимые нагрузки, чтобы вернуть утраченные кондиции".
Также Дибанго поделился мнениями по поводу контрольных матчей криворожской команды:
"Что-то удавалось, что-то нет, и это нормально. Сейчас самое главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона".
Напомним, за этот сезон Дибанго отыграл в 17 матчей, забил 1 гол и отдал три результативных передачи.
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