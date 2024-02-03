  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Иван Дибанго: Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Иван Дибанго: Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны

Премьер-лига
Обновлено

Настроен на успех

Иван Дибанго: Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны

УПЛ/Автор невідомий

Новина українською

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о том, какие цели он ставит во вторую половину УПЛ и о своем состоянии после болезни:

"Мы должны прибавлять с каждой тренировкой, каждым матчем. Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны. Мы будем к своей цели шаг за шагом.

Очень рад вернуться на поле и работать в общей группе. Важно получать необходимые нагрузки, чтобы вернуть утраченные кондиции".

Читайте такжеВернидуб - про Дибанго: Африканцы быстрее адаптируются к топ-чемпионатам, чем украинцы - они всю жизнь ждут своего шанса

Также Дибанго поделился мнениями по поводу контрольных матчей криворожской команды:

"Что-то удавалось, что-то нет, и это нормально. Сейчас самое главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона".

Напомним, за этот сезон Дибанго отыграл в 17 матчей, забил 1 гол и отдал три результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Марсель уже скоро! Текстовая трансляция спарринга Шахтер - Градец-Кралове
yellow-arrow
Микитишин: Конкуренция – это нормальное явление в любой команде, я ее не боюсь
yellow-arrow
Минай сможет проводить матчи УПЛ дома. УАФ вынесла решение по освещению на закарпатских стадионах
Иван Дибанго
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости