Иван Дибанго: Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны

Защитник "Кривбасса" Иван Дибанго рассказал о том, какие цели он ставит во вторую половину УПЛ и о своем состоянии после болезни:

"Мы должны прибавлять с каждой тренировкой, каждым матчем. Все оставшиеся встречи в УПЛ очень важны. Мы будем к своей цели шаг за шагом. Очень рад вернуться на поле и работать в общей группе. Важно получать необходимые нагрузки, чтобы вернуть утраченные кондиции".

Также Дибанго поделился мнениями по поводу контрольных матчей криворожской команды:

"Что-то удавалось, что-то нет, и это нормально. Сейчас самое главное хорошо подготовиться ко второй половине сезона".

Напомним, за этот сезон Дибанго отыграл в 17 матчей, забил 1 гол и отдал три результативных передачи.