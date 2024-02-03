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Все решил дубль 25-летнего чеха. Шахтер потерпел первое поражение на сборах в Турции

Премьер-лига

"Горняки" вскоре сыграют еще один матч

Все решил дубль 25-летнего чеха. Шахтер потерпел первое поражение на сборах в Турции

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" провел первый из двух субботних спаррингов на сборах в Турции. Подопечные Марино Пушича встречались с "Градец-Кралове", который идет на 12 месте чемпионата Чехии.

"Горняки" пропустили по одному голу в каждом из таймов. Автором дубля стал 25-летний чех Ондржей Шашинко.

На 22 минуте нападающий замкнул прострел с фланга от партнера, а на 66-й Шашинка неплохо приложился к мячу с метров 20.

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Градец-Кралово" (Градец-Кралово, Чехия) 0:2

Голы: Шашинка 22, 66

Это первое поражение "Шахтера" на сборах в Турции. Ранее "горняки" обыграли "Пюник Ереван" (2:0), "Лех Познань" (3:1), а также сыграли вничью с "Марибором" (0:0).

Сегодня у команды Пушича запланирован еще один спарринг. Дончане встретятся с "Вележ Мостар" в 16:30. Эта команда представляет Боснию и Герцеговину.

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