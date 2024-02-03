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Минай решил не транслировать спарринг с U-19
Игра пройдет за закрытыми дверями
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В субботу, третьего февраля, "Минай" проводит свой четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. Соперниками подопечных Желько Любеновича выступают одноклубники из возрастной категории U-19.
Матч начался в 14:00, проходит на ужгородском стадионе "Авангард". Клуб анонсировал спарринг, но не анонсировал трансляцию. Собственно, видеотрансляции этой контрольной игры нет.
В трех предыдущих спаррингах этой зимой "Минай" дважды победил и один раз проиграл. Победы были над "Рухом-2" и "Хустом", поражение – от основной команды "Руха".
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