Минай решил не транслировать спарринг с U-19

В субботу, третьего февраля, "Минай" проводит свой четвертый спарринг на учебно-тренировочном сборе зимы 2024. Соперниками подопечных Желько Любеновича выступают одноклубники из возрастной категории U-19.

Матч начался в 14:00, проходит на ужгородском стадионе "Авангард". Клуб анонсировал спарринг, но не анонсировал трансляцию. Собственно, видеотрансляции этой контрольной игры нет.

В трех предыдущих спаррингах этой зимой "Минай" дважды победил и один раз проиграл. Победы были над "Рухом-2" и "Хустом", поражение – от основной команды "Руха".