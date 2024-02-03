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Неожиданный камбэк. Рух обыграл сербский Раднички

Премьер-лига
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Команда Пономарева забила 5 мячей

Неожиданный камбэк. Рух обыграл сербский Раднички

ruhlviv

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Сегодня "Рух" в контрольном матче на сборах в Словении обыграл "Раднички Белград" со счетом 5:3.

Проигрывая 1:3, "Рух" сумел перевернуть игру и победить. Сербы быстро открыли счет в матче и продолжали атаки в сторону "Руха". Когда "Рух" сравнял счет (1:1), "Раднички" все равно продолжили прессинговать "желто-черных", но после третьего забитого мяча сербский клуб расслабился, и это помогло "Руху" вырвать долгожданную победу.

За львовскую команду забивали разные игроки, а именно: Квас, 26, Денисов, 66, Плюман, 71 (пен.), Китела, 73, Столярчук, 84.

За "Раднички Белград" отличились: Коца, 2, Куколь, 56, Лазич, 63.

Напомним, следующая игра "черно-желтых" состоится с австрийским "Хартбергом".

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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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