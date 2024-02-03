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ЛНЗ продолжает усиливаться. Известно о двух потенциальных новичках

Премьер-лига
Обновлено

Беде Амарачи Осуджи и Дамир Марат

ЛНЗ продолжает усиливаться. Известно о двух потенциальных новичках

Фото: ЛНЗ

Новина українською

Черкасский "ЛНЗ" может пополнить свой состав нигерским и казахстанским игроками. Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, во время игры против словацкого "Земплина" были замечены нигерский вингер Беде Амарачи Осуджи из словенского "Копера" и казахстанский полузащитник "Акса" Дамир Марат.

За этот сезон 28-летний Осуджи в составе "Копера" провел 15 матчей, в которых забил пять мячей и отдал одну результативную передачу. А 23-летний Марат отыграл за "Аксу" 50 матчей, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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