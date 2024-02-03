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Известен состав Шахтера на матч с Вележем
Игра начнется в 16:30 по киевскому времени
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня в 16:30 состоится очередной товарищеский матч "Шахтера". "Горняки" сыграют против боснийской "Вележа".
Состав "Шахтера": Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Очеретько, Швед, Цуканов, Эгиналду.
Запасные: Барченко, Козик, Огарков, Криськив, Пушкарев, Сикан.
Напомним, что на сайте UA-Футбол вы можете просмотреть игру.
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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