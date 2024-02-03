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Известен состав Шахтера на матч с Вележем

Премьер-лига
Обновлено

Игра начнется в 16:30 по киевскому времени

Известен состав Шахтера на матч с Вележем

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня в 16:30 состоится очередной товарищеский матч "Шахтера". "Горняки" сыграют против боснийской "Вележа".

Состав "Шахтера": Рудько, Гочолеишвили, Лемкин, Лацабидзе, Педриньо, Мироши, Назарина, Очеретько, Швед, Цуканов, Эгиналду.

Запасные: Барченко, Козик, Огарков, Криськив, Пушкарев, Сикан.

Напомним, что на сайте UA-Футбол вы можете просмотреть игру.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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