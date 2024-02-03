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Оболонь – Ахал: смотреть Live прямую видеотрансляцию спарринга
Столичный клуб встретится с азиатским коллективом
Фото: ФК Оболонь
Киевская "Оболонь" проведет сегодня свой уже седьмой матч на турецких сборах. Соперником станет ФК "Ахал", представляющий Туркменистан. В своем чемпионате этот коллектив завершил предыдущий розыгрыш чемпионата на четвёртом месте.
Спарринги клубов УПЛ, Турция
3 февраля, 16:30
"Оболонь" (Киев, Украина) - "Ахал" (Аннау, Туркменистан)
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