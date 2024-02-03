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Оболонь – Ахал: смотреть Live прямую видеотрансляцию спарринга

Премьер-лига
Обновлено

Столичный клуб встретится с азиатским коллективом

Оболонь – Ахал: смотреть Live прямую видеотрансляцию спарринга

Фото: ФК Оболонь

UA-Футбол
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Киевская "Оболонь" проведет сегодня свой уже седьмой матч на турецких сборах. Соперником станет ФК "Ахал", представляющий Туркменистан. В своем чемпионате этот коллектив завершил предыдущий розыгрыш чемпионата на четвёртом месте.

Спарринги клубов УПЛ, Турция

3 февраля, 16:30

"Оболонь" (Киев, Украина) - "Ахал" (Аннау, Туркменистан)

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