Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Контрольный поединок. Шахтер - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов
Дубль 25-летнего чеха организовал первое поражение горняков
Фото: пресслужби ФК "Шахтар"
Донецкий "Шахтер" провел первый из двух субботних спаррингов на сборах в Турции. Соперником "горняков" стал "Градец-Кралове", который сейчас идет на 12 месте чемпионата Чехии.
Украинский коллектив впервые потерпел поражение во время зимних контрольных поединков. Автором забитых мячей стал 25-летний Шашинка, который оформил по голу в каждом из таймов. На 22 минуте нападающий замкнул прострел с фланга от партнера, а на 66-ой Шашинка неплохо приложился к мячу с метров 20.
3 февраля 2024 года.
Зимние УТС. Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Градец-Кралове" (Градец-Кралове, Чехия) 0:2
Голы: Шашинка 22, 66
Популярное сейчас
- ГУР: В России расстреляли командира экипажа Ту-95 - ФОТО
- Одиннадцатка под официальные матчи? Шахтер объявил основной состав на поединок с Градец-Кралове
- Промоутер Усика обматерил Фьюри после отказа от поединка
- Первая победа на сборах. Динамо Шовковского разгромило Пахтакор Шацких
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
- Эффектная бывшая жена звезды Бундеслиги взорвала соцсети откровенными фото. ФОТО