Контрольный поединок. Шахтер - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов

Донецкий "Шахтер" провел первый из двух субботних спаррингов на сборах в Турции. Соперником "горняков" стал "Градец-Кралове", который сейчас идет на 12 месте чемпионата Чехии.

Украинский коллектив впервые потерпел поражение во время зимних контрольных поединков. Автором забитых мячей стал 25-летний Шашинка, который оформил по голу в каждом из таймов. На 22 минуте нападающий замкнул прострел с фланга от партнера, а на 66-ой Шашинка неплохо приложился к мячу с метров 20.

3 февраля 2024 года.

Зимние УТС. Контрольный матч

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Градец-Кралове" (Градец-Кралове, Чехия) 0:2

Голы: Шашинка 22, 66