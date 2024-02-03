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Контрольный поединок. Шахтер - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
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Дубль 25-летнего чеха организовал первое поражение горняков

Контрольный поединок. Шахтер - Градец-Кралове 0:2. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Шахтар"

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Донецкий "Шахтер" провел первый из двух субботних спаррингов на сборах в Турции. Соперником "горняков" стал "Градец-Кралове", который сейчас идет на 12 месте чемпионата Чехии.

Украинский коллектив впервые потерпел поражение во время зимних контрольных поединков. Автором забитых мячей стал 25-летний Шашинка, который оформил по голу в каждом из таймов. На 22 минуте нападающий замкнул прострел с фланга от партнера, а на 66-ой Шашинка неплохо приложился к мячу с метров 20.

3 февраля 2024 года.
Зимние УТС. Контрольный матч
"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Градец-Кралове" (Градец-Кралове, Чехия) 0:2
Голы: Шашинка 22, 66

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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