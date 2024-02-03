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КМ. Оболонь - Ахал 3:1. Пивовары без проблем преодолевают туркменистанцев

Премьер-лига
Обновлено

Третья победа киевлян на сборах

КМ. Оболонь - Ахал 3:1. Пивовары без проблем преодолевают туркменистанцев

Фото: пресслужби ФК "Оболонь"

Новина українською

"Пивовары" сегодня провели свой шестой поединок в рамках зимних сборов. Сегодняшним соперником стал туркменистанский "Ахал", которого киевляне уверенно обыграли со счетом 3:1. Голами за украинский клуб отметились Краснопир, Груша и Прокопенко. Оппоненты смогли забить лишь гол престижа на 80-й минуте.

Для "Оболони" эта победа стала третьей во время зимних сборов. До этого они обыграли "Дукаджини" из Косово и "Земплин" из Словакии. Следующим соперником станут "Шкупы" из Северной Македонии, который состоится 7-го февраля.

ФК Оболонь - ФК Ахал (Туркменистан) 3:1
Голы: Краснопир 19, Груша 35, Прокопенко 83 - Аннаев 80

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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