КМ. Оболонь - Ахал 3:1. Пивовары без проблем преодолевают туркменистанцев

"Пивовары" сегодня провели свой шестой поединок в рамках зимних сборов. Сегодняшним соперником стал туркменистанский "Ахал", которого киевляне уверенно обыграли со счетом 3:1. Голами за украинский клуб отметились Краснопир, Груша и Прокопенко. Оппоненты смогли забить лишь гол престижа на 80-й минуте.

Для "Оболони" эта победа стала третьей во время зимних сборов. До этого они обыграли "Дукаджини" из Косово и "Земплин" из Словакии. Следующим соперником станут "Шкупы" из Северной Македонии, который состоится 7-го февраля.

ФК Оболонь - ФК Ахал (Туркменистан) 3:1

Голы: Краснопир 19, Груша 35, Прокопенко 83 - Аннаев 80