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Заря подпишет нигерийского защитника Нваэзе, - СМИ
Усиление для луганского коллектива
Фото: з вільних джерел
Луганская "Заря" подпишет нигерийского защитника Кристофера Нваэзе, об этом сообщает ТаТоТаке. 21-летний игрок имеет опыт выступлений за Олимпийскую сборную своей страны. Также тренерский штаб Юрия Коваля смог наглядно увидеть возможности игрока в контрольном матче против "Ягеллонии".
Нваезе выступает в качестве универсального игрока, который способен играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции правого фулбека. Ранее он играл за нигерийский клуб "Плато Юнайтед". Центрбек пытался найти команду в Турции, но теперь проходит просмотр в "Заре".
В этом сезоне центрбек принял участие в 12-и матчах Нигерийской Премьер-лиги, где отметился двумя забитыми голами.
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