  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря подпишет нигерийского защитника Нваэзе, - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря подпишет нигерийского защитника Нваэзе, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Усиление для луганского коллектива

Заря подпишет нигерийского защитника Нваэзе, - СМИ

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Луганская "Заря" подпишет нигерийского защитника Кристофера Нваэзе, об этом сообщает ТаТоТаке. 21-летний игрок имеет опыт выступлений за Олимпийскую сборную своей страны. Также тренерский штаб Юрия Коваля смог наглядно увидеть возможности игрока в контрольном матче против "Ягеллонии".

Нваезе выступает в качестве универсального игрока, который способен играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции правого фулбека. Ранее он играл за нигерийский клуб "Плато Юнайтед". Центрбек пытался найти команду в Турции, но теперь проходит просмотр в "Заре".

В этом сезоне центрбек принял участие в 12-и матчах Нигерийской Премьер-лиги, где отметился двумя забитыми голами.

По теме
yellow-arrow
КМ. Хартберг - Рух 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Шахтер - Вележ 2:3. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
КМ. Яблонец - Верес 2:2. Волевая ничья
Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости