Заря подпишет нигерийского защитника Нваэзе, - СМИ

Луганская "Заря" подпишет нигерийского защитника Кристофера Нваэзе, об этом сообщает ТаТоТаке. 21-летний игрок имеет опыт выступлений за Олимпийскую сборную своей страны. Также тренерский штаб Юрия Коваля смог наглядно увидеть возможности игрока в контрольном матче против "Ягеллонии".

Нваезе выступает в качестве универсального игрока, который способен играть как на позиции центрального защитника, так и на позиции правого фулбека. Ранее он играл за нигерийский клуб "Плато Юнайтед". Центрбек пытался найти команду в Турции, но теперь проходит просмотр в "Заре".

В этом сезоне центрбек принял участие в 12-и матчах Нигерийской Премьер-лиги, где отметился двумя забитыми голами.