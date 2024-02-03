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КМ. ЛНЗ - Лиепая 3:0. Видеообзор матча
Три безответных гола
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
Сегодня состоялся последний контрольный матч первого сбора, где "ЛНЗ" встретился с латвийским "Лиепаем". Черкасский коллектив обыграл оппонентов со счетом 3:0. Голами за украинский клуб отметились Арад Бар, Александр Каплиенко и Виталий Бойко.
"ЛНЗ" возьмет перерыв на несколько дней, после чего продолжит участвовать в спаррингах.
Спарринг №6 3 февраля
16:00 (Киев), 17:00 (Турция)
Стадион: Emirhan Sport Center
ЛНЗ (Черкассы) - Лиепая (Лиепая, Латвия) 3:0
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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