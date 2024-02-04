Заря - Арка (Гдыня). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проведет сразу два контрольных матча. Один – в первой половине дня, другой – во второй. Первым соперником луганчан выступит польская "Арка" из города Гдыня.

Матч состоится в Турции. Начало – в 10:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube