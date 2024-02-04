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Заря - Арка (Гдыня). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Премьер-лига

Заря - Арка (Гдыня) ⋇ 04.02.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️

Заря - Арка (Гдыня). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проведет сразу два контрольных матча. Один – в первой половине дня, другой – во второй. Первым соперником луганчан выступит польская "Арка" из города Гдыня.

Матч состоится в Турции. Начало – в 10:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Заря" (Украина) - "Арка" (Польша)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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