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Заря - Арка (Гдыня). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
Заря - Арка (Гдыня) ⋇ 04.02.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей ⚽️
zarya-lugansk.com
В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проведет сразу два контрольных матча. Один – в первой половине дня, другой – во второй. Первым соперником луганчан выступит польская "Арка" из города Гдыня.
Матч состоится в Турции. Начало – в 10:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Заря" (Украина) - "Арка" (Польша)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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