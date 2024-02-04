Бывший легионер Олимпика и Карпат находится на просмотре в Заре

В воскресенье, четвертого февраля, в 10:00 прозвучит стартовый свисток товарищеского матча между "Зарей" и польской "Аркой". Это первый из двух запланированных спаррингов "Зари" в этот день.

На матч с поляками в составе луганской команды выйдет Матар Диае – сенегальский полузащитник, который ранее играл в УПЛ за "Олимпик" и "Карпаты". Суммарно игрок провел более 25 матчей в чемпионате Украины.

Последней командой Матара была "Белинцона", куда он перешел как свободный агент из "Дебрецена".

"Заря" о переходе Матара официально не объявляла.