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Бывший легионер Олимпика и Карпат находится на просмотре в Заре
Сегодня он сыграет в товарищеском матче против Арки
ФК Карпати
В воскресенье, четвертого февраля, в 10:00 прозвучит стартовый свисток товарищеского матча между "Зарей" и польской "Аркой". Это первый из двух запланированных спаррингов "Зари" в этот день.
На матч с поляками в составе луганской команды выйдет Матар Диае – сенегальский полузащитник, который ранее играл в УПЛ за "Олимпик" и "Карпаты". Суммарно игрок провел более 25 матчей в чемпионате Украины.
Последней командой Матара была "Белинцона", куда он перешел как свободный агент из "Дебрецена".
"Заря" о переходе Матара официально не объявляла.
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