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Бывший легионер Олимпика и Карпат находится на просмотре в Заре

Премьер-лига

Сегодня он сыграет в товарищеском матче против Арки

Бывший легионер Олимпика и Карпат находится на просмотре в Заре

ФК Карпати

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В воскресенье, четвертого февраля, в 10:00 прозвучит стартовый свисток товарищеского матча между "Зарей" и польской "Аркой". Это первый из двух запланированных спаррингов "Зари" в этот день.

На матч с поляками в составе луганской команды выйдет Матар Диае – сенегальский полузащитник, который ранее играл в УПЛ за "Олимпик" и "Карпаты". Суммарно игрок провел более 25 матчей в чемпионате Украины.

Последней командой Матара была "Белинцона", куда он перешел как свободный агент из "Дебрецена".

"Заря" о переходе Матара официально не объявляла.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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