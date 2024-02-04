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Заря просматривает хорватского опорника
Участвует в контрольном матче
фото з відкритих джерел
В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проводит контрольный матч против польской "Арки". Это один из двух спаррингов, которые запланированы у луганчан на этот день.
В основном составе "Зари" на этот матч вышел хорватский опорный полузащитник Яков Башич.
Его последней командой был "Рудеш". Тransfermarkt оценивает Якова Башича в 200 тысяч евро.
Добавим, что также в этом матче "Заря" просматривает Матара Диае.
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Источник:Неофіційний канал про Зорю
Опубликовал: Игорь Семйон
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