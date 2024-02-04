Заря просматривает хорватского опорника

В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проводит контрольный матч против польской "Арки". Это один из двух спаррингов, которые запланированы у луганчан на этот день.

В основном составе "Зари" на этот матч вышел хорватский опорный полузащитник Яков Башич.

Его последней командой был "Рудеш". Тransfermarkt оценивает Якова Башича в 200 тысяч евро.

Добавим, что также в этом матче "Заря" просматривает Матара Диае.