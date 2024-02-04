  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря просматривает хорватского опорника
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря просматривает хорватского опорника

Премьер-лига

Участвует в контрольном матче

Заря просматривает хорватского опорника

фото з відкритих джерел

Новина українською

В воскресенье, четвертого февраля, "Заря" проводит контрольный матч против польской "Арки". Это один из двух спаррингов, которые запланированы у луганчан на этот день.

В основном составе "Зари" на этот матч вышел хорватский опорный полузащитник Яков Башич.

Его последней командой был "Рудеш". Тransfermarkt оценивает Якова Башича в 200 тысяч евро.

Добавим, что также в этом матче "Заря" просматривает Матара Диае.

По теме
yellow-arrow
Пушич: В товарищеских матчах я не так обращаю внимание на результат
yellow-arrow
Заря - Динамо (Тбилиси). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
yellow-arrow
Кривбасс - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Заря (Луганск)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Неофіційний канал про Зорю
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости