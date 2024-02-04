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Александрия - Б-93. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Александрия - Б-93 ⋇ 04.02.2024 ⋇ Смотреть матч онлайн ✅ Прямые трансляции футбольных матчей

Александрия - Б-93. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: Пресслужба ФК ЛНЗ/Автор - невідомий

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"Александрия" проводит свой пятый матч на учебно-тренировочном зимнем сборе. Соперником команды Руслана Ротаня выступает представитель Первого дивизиона Дании Б-93.

Матч начался в 10:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Александрия" (Украина) - Б-93 (Дания)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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