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Александрия - Вайле. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Александрия - Вайле: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Колаж - ФК Олександрія
"Александрия" начала второй зарубежный сбор зимы 2024-го года. В воскресенье, четвертого февраля, команда Руслана Ротаня запланировала сразу два спарринга. Первый был сыгран против датского Б-93, на очереди – контрольный матч с элитным представителем Дании "Вайле".
Матч начался в 15:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Александрия" (Украина) - "Вайле" (Дания)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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