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Александрия - Вайле. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Александрия - Вайле: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Александрия - Вайле. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Колаж - ФК Олександрія

Новина українською

"Александрия" начала второй зарубежный сбор зимы 2024-го года. В воскресенье, четвертого февраля, команда Руслана Ротаня запланировала сразу два спарринга. Первый был сыгран против датского Б-93, на очереди – контрольный матч с элитным представителем Дании "Вайле".

Матч начался в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Александрия" (Украина) - "Вайле" (Дания)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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