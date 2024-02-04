Александрия - Вайле. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

"Александрия" начала второй зарубежный сбор зимы 2024-го года. В воскресенье, четвертого февраля, команда Руслана Ротаня запланировала сразу два спарринга. Первый был сыгран против датского Б-93, на очереди – контрольный матч с элитным представителем Дании "Вайле".

Матч начался в 15:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Александрия" (Украина) - "Вайле" (Дания)

Видеотрансляция - YouTube