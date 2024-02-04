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Заря - Динамо (Тбилиси). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Заря - Динамо (Тбилиси): Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Заря - Динамо (Тбилиси). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

Насыщенный тренировочный день у "Зари". Сегодня, четвертого февраля, луганчане проведут сразу два спарринга. Один, собственно, уже состоялся – на очереди контрольный матч с тбилисским "Динамо".

Матч начался в 15:15. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Заря" (Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия)

Видеотрансляция – YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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