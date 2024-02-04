Заря - Динамо (Тбилиси). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Насыщенный тренировочный день у "Зари". Сегодня, четвертого февраля, луганчане проведут сразу два спарринга. Один, собственно, уже состоялся – на очереди контрольный матч с тбилисским "Динамо".

Матч начался в 15:15. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция – YouTube