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Защитник Марлон не хочет возвращаться в донецкий клуб

Премьер-лига

Флуминенсе не хочет отпускать игрока

Защитник Марлон не хочет возвращаться в донецкий клуб

Фото: ФК Шахтер

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Защитник "Шахтера" Марлон, который за Annexe 7 ФИФА выступает за "Флуминенсе", не хочет возвращаться в донецкий клуб, сообщает NETFLU.

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Как сообщается в источнике, центральный защитник Марлон ведет переговоры с бразильским клубом, чтобы остаться в нем на будущее. Отмечается, что договор между Марлоном и "Флуминенсе" рассчитан до 30 июня.

Напомним, 28-летний бразилец отыграл за "Флуминенсе" 74 поединка во всех официальных турнирах, без результативных действий.

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Шахтер (Донецк) Марлон
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Источник:
NETFLU
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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