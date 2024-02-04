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Защитник Марлон не хочет возвращаться в донецкий клуб
Флуминенсе не хочет отпускать игрока
Фото: ФК Шахтер
Защитник "Шахтера" Марлон, который за Annexe 7 ФИФА выступает за "Флуминенсе", не хочет возвращаться в донецкий клуб, сообщает NETFLU.
Как сообщается в источнике, центральный защитник Марлон ведет переговоры с бразильским клубом, чтобы остаться в нем на будущее. Отмечается, что договор между Марлоном и "Флуминенсе" рассчитан до 30 июня.
Напомним, 28-летний бразилец отыграл за "Флуминенсе" 74 поединка во всех официальных турнирах, без результативных действий.
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Источник:NETFLU
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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