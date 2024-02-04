Кривбасс - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Для "Кривбасса" это будет четвертый спарринг на текущем учебно-тренировочном сборе. Интересно, что одну из игр криворжцы отменили из-за большого количества травмированных в составе соперника. Однако матчу с "Левадией" ничто не помешает.

Матч начался в 17:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

Видеотрансляция - YouTube