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Кривбасс - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Кривбасс - Левадия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Кривбас
Для "Кривбасса" это будет четвертый спарринг на текущем учебно-тренировочном сборе. Интересно, что одну из игр криворжцы отменили из-за большого количества травмированных в составе соперника. Однако матчу с "Левадией" ничто не помешает.
Матч начался в 17:00. Смотреть можно на YouTube.
Контрольный матч
"Кривбасс" (Украина) - "Левадия" (Эстония)
Видеотрансляция - YouTube
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Источник:YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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