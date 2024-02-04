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Кривбасс - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига

Кривбасс - Левадия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Кривбасс - Левадия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Для "Кривбасса" это будет четвертый спарринг на текущем учебно-тренировочном сборе. Интересно, что одну из игр криворжцы отменили из-за большого количества травмированных в составе соперника. Однако матчу с "Левадией" ничто не помешает.

Матч начался в 17:00. Смотреть можно на YouTube.

Контрольный матч

"Кривбасс" (Украина) - "Левадия" (Эстония)

Видеотрансляция - YouTube

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Игорь Семйон
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