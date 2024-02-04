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Александрия обыграла клуб первого дивизиона Дании - Б-93.

Премьер-лига
Обновлено

Голы забивали Александр Беляев и Кирилл Ковалец

Александрия обыграла клуб первого дивизиона Дании - Б-93.

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Сегодня "Александрия" обыграла датский клуб "Б-93" со счетом 2:1.

Матч проходил в Турции, с первых минут команда Руслана Ротаня атаковала датчан и это привело к голу на 16-й минуте, второй гол долго ждать не пришлось и на 27-й минуте Кирилл Ковалец удвоил преимущество "Александрии". К сожалению, "Александрийцы" не смогли сохранить счет 2:0 и на 83-й минуте игрок "Б-93" смог закатить мяч в ворота украинской команды.

Напомним, сегодня в 16:30 "Александрия" проведет еще один контрольный матч. Соперником будет "Вайле".

Контрольный матч
"Александрия" - Б-93 2:1
Голы: Ковалец, Беляев

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ФК Александрия УПЛ
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Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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