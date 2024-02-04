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Александрия обыграла клуб первого дивизиона Дании - Б-93.
Голы забивали Александр Беляев и Кирилл Ковалец
Фото: ФК Олександрія
Сегодня "Александрия" обыграла датский клуб "Б-93" со счетом 2:1.
Матч проходил в Турции, с первых минут команда Руслана Ротаня атаковала датчан и это привело к голу на 16-й минуте, второй гол долго ждать не пришлось и на 27-й минуте Кирилл Ковалец удвоил преимущество "Александрии". К сожалению, "Александрийцы" не смогли сохранить счет 2:0 и на 83-й минуте игрок "Б-93" смог закатить мяч в ворота украинской команды.
Напомним, сегодня в 16:30 "Александрия" проведет еще один контрольный матч. Соперником будет "Вайле".
Контрольный матч
"Александрия" - Б-93 2:1
Голы: Ковалец, Беляев
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