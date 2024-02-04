Пушич: В товарищеских матчах я не так обращаю внимание на результат

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал вчерашние товарищеские встречи "Шахтера" против "Градец-Карлове" (0:2) и "Вележем" (2:3).

“ – Мистер, команда провела очень продуктивный день. Что вы можете сказать о двух товарищеских матчах - с клубами "Градец-Кралове" и "Вележ"?

– Возвращаясь к тому, что я говорил раньше, для нас очень важно иметь игровую практику по 90 минут, и мы получили это при достаточно высокой интенсивности. Пожалуй, во втором матче она была немного больше, чем в первом, однако мы тяжело работали.

Что касается результата, он, конечно, не слишком хорош, ведь поражение – плохо, даже в спарринге. Честно говоря, в товарищеских матчах я не так обращаю внимание на результат. Для меня как для тренера этот день был отличным, потому что он предоставил много информации о том, на каком мы сейчас равны, об отдельных игроках, а также о решениях, которые я буду принимать в предстоящих поединках.

– Как реагируете на поражение на этом этапе тренировочного сбора?

– Я реагирую так, как это должен делать спортсмен: ты расстраиваешься, когда проигрываешь. Но я видел, как команда постоянно боролась и усердно работала, пытаясь победить двух соперников, играющих довольно низко в обороне. Мы создали немало возможностей в обоих матчах, но наша реализация моментов была на низком уровне.

– Вопрос о молодом игроке Викторе Цуканове, который забил три гола на зимнем собрании: как вы помогаете ему раскрывать потенциал и улучшать результаты?

– Взяв его на тренировочное собрание. Я уже говорил, что у Виктора есть потенциал, и увидел я это еще в прошлом году, когда он неделю тренировался с нами. Он демонстрирует отличные результаты, мне нравится его игра, у парня большой потенциал.

И то, что многие вещи, которые мы увидели во втором спарринге, уходили от него – не только гол, но и открытие пространства и создание поводов, – о многом мне говорит. Так что Виктор на правильном пути, чтобы развиваться как серьезный футболист.

– "Вележ" – ваша родная команда. Какова была встреча с давними друзьями и как вы чувствовали себя как тренер, играющий против родной команды?

– На самом деле нормально. Должен сказать, что это было давно, так что я встретил только двух людей, которых знаю, с другими я не знаком. Ощущения те же, что и в каждом поединке. Ты проводишь матч, готовишь команду, хочешь видеть определенные вещи: интенсивность, стиль игры, удержание мяча. Я сосредотачиваюсь на этом, хочу видеть, как выступают отдельные игроки, а названия клубов не думаю.

– Какие планы у команды на следующие несколько дней и готовитесь ли уже к противостоянию с "Марселем"?

– Да, конечно. В воскресенье у игроков будет выходной, ведь оба спарринга были сложными, ребята тяжело работали. Во многих аспектах наша подготовка началась еще с первого матча. Будем прилагать немалые усилия на следующие две недели, отрабатывать много моментов, чтобы быть готовыми к встречам с “Марселем”. Знаем, что товарищеские матчи – не идеальная подготовка, но есть то, что есть. Нам приходится находить лучший выход из ситуации и готовиться к официальным поединкам”, – сказал Пушич.