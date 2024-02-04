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Василий Курко: Хорошо, что есть матчи, после которых можно проанализировать ошибки

Премьер-лига

Подытожил очередной спарринг

Василий Курко: Хорошо, что есть матчи, после которых можно проанализировать ошибки

ФК Верес

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Защитник "Вереса" Василий Курко рассказал о том, как ему удалось забить гол в ворота чешского "Яблонца":

"Было ощущение, что могу забить. В ту зону должен был идти Николай Гайдучик. Я ему говорю: "Иди на дальнюю, потому что сегодня я должен забить". Так и произошло. В первом тайме у нас хорошо проходили передачи за спины защитникам соперника. Во втором тайме соперник перенастроился. Но у нас было желание и удавалось выполнять то, над чем работаем на тренировках. Во втором тайме у нас было несколько ошибок. Поэтому хорошо, что есть такие матчи, после которых эти ошибки можно качественно проанализировать".

Напомним, матч против чешского "Яблонца" завершился со счетом 2:2. Следующая игра "Верес" пройдет 6 февраля против датского "Лонгбю".

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Верес (Ровно) Василий Курко
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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