Василий Курко: Хорошо, что есть матчи, после которых можно проанализировать ошибки

Защитник "Вереса" Василий Курко рассказал о том, как ему удалось забить гол в ворота чешского "Яблонца":

"Было ощущение, что могу забить. В ту зону должен был идти Николай Гайдучик. Я ему говорю: "Иди на дальнюю, потому что сегодня я должен забить". Так и произошло. В первом тайме у нас хорошо проходили передачи за спины защитникам соперника. Во втором тайме соперник перенастроился. Но у нас было желание и удавалось выполнять то, над чем работаем на тренировках. Во втором тайме у нас было несколько ошибок. Поэтому хорошо, что есть такие матчи, после которых эти ошибки можно качественно проанализировать".