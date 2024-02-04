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СМИ: Шахтер подписал грузинского центрального защитника

Премьер-лига

Лука Лацабидзе

СМИ: Шахтер подписал грузинского центрального защитника

Geo Team

Новина українською

"Шахтер" подписал контракт с Лукой Лацабидзе. Об этом сообщает Geo Team.

Как говорится в источнике, к донецкому "Шахтеру" присоединился 19-летний центральный защитник Лука Лацабидзе. Контракт с грузинским защитником рассчитан на пять лет. Отмечается, что "Динамо Тбилиси" получил около 700 тысяч евро за игрока.

Напомним, за "Динамо Тбилиси" Лацабидзе отыграл 22 матча без результативных действий.

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Источник:
Geo Team
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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