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Юрий Коваль: Сегодня были две стычки, на сборах это нормально

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Наставник Зари прокомментировал игру на первой части сбора

Юрий Коваль: Сегодня были две стычки, на сборах это нормально

Фото: пресслужби ФК "Зоря"

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Главный тренер луганской "Зари" прокомментировал первую часть сбора и готовность команды ко второй половине сезона:

"Заканчивался первый этап подготовительного периода. Было желание сыграть двумя составами по 90 минут, не делая замен. Надо было почувствовать физическую нагрузку, а прежде всего - психологическую, умение терпеть и бороться.

Вторые таймы соперники владели инициативой. Умение работать против мяча, отдаваться на полную - это говорит о том, что мы достигли не только физических качеств, но и моральных. Дай Бог, чтобы это воплотилось в чемпионате, то, насколько мы хорошо провели селекцию. По менталитету, по отношению, новички, которые были сегодня, продемонстрировали, что они могут усилить нас, или, хотя бы, закрыть проблемные позиции. Насколько дальше это будет удачно - покажет время.

К сожалению, есть также травмы во время тренировок. На сборах этого не избежать. По статистике, футболисты больше всего травм получают не во время чемпионата, а именно на сборах. Это говорит о том, что когда игроки набирают пиковую форму, организм очень восприимчив к нагрузкам."

Также тренер высказал мнение, относительно сегодняшних стычек:

"Да, сегодня были две стычки. На сборах это нормально. Психология, желание попасть в состав, плюс неуступчивость. Хуже всего, верно вы говорите, если нет эмоций и играешь безвольно, без характера. Эти схватки были следствием того, что ребята хотели доказать свою состоятельность, а не для того, чтобы кого-то травмировать.", - сказал Коваль пресс-службе клуба.

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Заря (Луганск) Юрий Коваль
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Источник:
zarya-lugansk.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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