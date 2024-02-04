Юрий Коваль: Сегодня были две стычки, на сборах это нормально

Главный тренер луганской "Зари" прокомментировал первую часть сбора и готовность команды ко второй половине сезона:

"Заканчивался первый этап подготовительного периода. Было желание сыграть двумя составами по 90 минут, не делая замен. Надо было почувствовать физическую нагрузку, а прежде всего - психологическую, умение терпеть и бороться.

Вторые таймы соперники владели инициативой. Умение работать против мяча, отдаваться на полную - это говорит о том, что мы достигли не только физических качеств, но и моральных. Дай Бог, чтобы это воплотилось в чемпионате, то, насколько мы хорошо провели селекцию. По менталитету, по отношению, новички, которые были сегодня, продемонстрировали, что они могут усилить нас, или, хотя бы, закрыть проблемные позиции. Насколько дальше это будет удачно - покажет время.

К сожалению, есть также травмы во время тренировок. На сборах этого не избежать. По статистике, футболисты больше всего травм получают не во время чемпионата, а именно на сборах. Это говорит о том, что когда игроки набирают пиковую форму, организм очень восприимчив к нагрузкам."