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“Еще один яркий пример необходимости чемпионата U-21/U-23”: Кривбасс объявил о поиске своим полузащитником нового клуба

Премьер-лига

Мол, он и "юношей" перерос, и до уровня первой команды еще не дорос

“Еще один яркий пример необходимости чемпионата U-21/U-23”: Кривбасс объявил о поиске своим полузащитником нового клуба

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Денис Шевченко пока не подходит первой команде. Он занимается по индивидуальной программе и находится в поисках нового клуба.

Шевченко оказался вне заявки команды на сезон. Он тренируется отдельно, в том числе поддерживает форму в матчах за ветеранов "Кривбасса".

"Эта ситуация – еще один яркий пример необходимости создания чемпионата U-21/U-23, когда игрок уже не может выступать за коллектив U-19, а закрепиться в основе клуба УПЛ, претендующего на еврокубки, пока не в состоянии", - говорится в обращении

В прошлом сезоне на счету Шевченко шесть матчей. В общей сложности он провел на поле 145 минут и записал в свой пассив одно предупреждение. Также в розыгрыше юношеского первенства 2022/23 он сыграл в пяти встречах за “Кривбасс” U-19.

Как сообщает Transfermarkt, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Примерная трансферная стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.

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Кривбасс (Кривой Рог) Денис Шевченко
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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Esfero (Львів)
04.02.2024 в 23:30
а оренди для чого існують? відправте хлопця в першу лігу, нехай набирається досвіду
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Комментарии 1
avatar
Esfero (Львів)
04.02.2024 в 23:30
а оренди для чого існують? відправте хлопця в першу лігу, нехай набирається досвіду
Ответить
0
0

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