Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
“Еще один яркий пример необходимости чемпионата U-21/U-23”: Кривбасс объявил о поиске своим полузащитником нового клуба
Мол, он и "юношей" перерос, и до уровня первой команды еще не дорос
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Шевченко пока не подходит первой команде. Он занимается по индивидуальной программе и находится в поисках нового клуба.
Шевченко оказался вне заявки команды на сезон. Он тренируется отдельно, в том числе поддерживает форму в матчах за ветеранов "Кривбасса".
"Эта ситуация – еще один яркий пример необходимости создания чемпионата U-21/U-23, когда игрок уже не может выступать за коллектив U-19, а закрепиться в основе клуба УПЛ, претендующего на еврокубки, пока не в состоянии", - говорится в обращении
В прошлом сезоне на счету Шевченко шесть матчей. В общей сложности он провел на поле 145 минут и записал в свой пассив одно предупреждение. Также в розыгрыше юношеского первенства 2022/23 он сыграл в пяти встречах за “Кривбасс” U-19.
Как сообщает Transfermarkt, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2025 года. Примерная трансферная стоимость футболиста составляет 150 тысяч евро.
Популярное сейчас
- Известно, почему Зинченко был заменен в перерыве матча с Ливерпулем
- Чемпионская интрига закручивается, Челси во втором десятке. Турнирная таблица АПЛ
- Усик спел о Фьюри известную украинскую песню
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
Комментарии 1