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Легионер Вереса: Сделаем все, чтобы остаться в УПЛ
Марко Мрвалевич поделился мыслями после ничьей в спарринге
Фото НК Верес
Черногорский нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич поделился эмоциями после контрольного матча с чешским "Яблонцем" (2:2). В этом спарринге он отметился первым мячом за ровенчан.
"Чувствую себя счастливым, надеюсь, что продолжу забивать голы и все будет хорошо как у меня, так и у всей команды. Я доволен сегодняшним матчем и надеюсь, что буду играть только лучше и лучше.
Ну а насчет гола - могу сказать, что я почувствовал момент, куда именно будет лететь мяч. Хорошо выпрыгнул и хорошо пробил.
Хочу сказать фанам "Вереса": мы сделаем все, чтобы выполнить их желание и остаться в УПЛ", - сказал футболист в комментарии клубной пресс-службе.
Отметим, что сейчас "Верес" занимает в УПЛ предпоследнее место с 8 набранными очками.
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