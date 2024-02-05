Легионер Вереса: Сделаем все, чтобы остаться в УПЛ

Черногорский нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич поделился эмоциями после контрольного матча с чешским "Яблонцем" (2:2). В этом спарринге он отметился первым мячом за ровенчан.

"Чувствую себя счастливым, надеюсь, что продолжу забивать голы и все будет хорошо как у меня, так и у всей команды. Я доволен сегодняшним матчем и надеюсь, что буду играть только лучше и лучше.

Ну а насчет гола - могу сказать, что я почувствовал момент, куда именно будет лететь мяч. Хорошо выпрыгнул и хорошо пробил.

Хочу сказать фанам "Вереса": мы сделаем все, чтобы выполнить их желание и остаться в УПЛ", - сказал футболист в комментарии клубной пресс-службе.