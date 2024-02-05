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Игрок Металлиста 1925: Тренируюсь с юниорами. Возможно, будет вариант с арендой

Премьер-лига

Хавбека не взяли на испанский этап подготовки

Игрок Металлиста 1925: Тренируюсь с юниорами. Возможно, будет вариант с арендой

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Полузащитник "Металлиста 1925" Ярослав Мартынюк сейчас тренируется с юниорами харьковского клуба U-19. Хавбек прокомментировал столь резкие изменения в своей футбольной карьере.

– Знаете, я всегда очень ответственно относился к исполнению своих обязанностей. И когда сказали, что необходимо готовиться с юниорами – значит, так надо. Ничего страшного, тем более, что руководитель резервистов Сергей Карпенко – грамотный специалист, и мне нравится его тренировочный процесс.

– По-твоему, когда может появиться конкретика с твоим дальнейшим сотрудничеством с "Металлистом 1925"?

– Я на контракте до конца июня 2024 года, и, прежде всего, клуб должен определиться, нужен ли Ярослав Мартынюк харьковчанам. Если нет, то подыскать варианты с той же арендой, которые устраивали бы и меня.

– Кстати, а потеря места в основном составе не скажется негативно на твоей зарплате?

– Нет, в условиях контракта такое не прописано.

– А может так случиться, что после возвращения из испанских сборов Виктор Скрипник скажет, что на тебя рассчитывает?

– Вряд ли. Более того, думаю, что кадровые потери в "Металлисте 1925 года" еще будут.

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– А за тот период, что ты тренируешься с юниорским составом, твой агент не подыскивал тебе какой-то запасной вариант с продолжением карьеры?

– Во-первых, у меня уже давно нет агента, я всегда стараюсь рассчитывать на свои силы. Во-вторых, поскольку у меня действующий контракт, я не видел необходимости со своей стороны проявлять какую-то инициативу.

– А на решение Скрипника не взять тебя и Ткачука в Испанию, не мог повлиять ваш возраст?

– Я считаю, что 34 года в футболе – время расцвета. Возьмите хотя бы в пример моего ровесника из "Шахтера" Тараса Степаненко, без которого трудно представить эту команду. Да и за границей сейчас феерят немало опытных бойцов. Я уверен, как никогда, в своих силах и уверен, что чужого места не занимаю. То же могу сказать и о своем одноклубнике Андрее Ткачуке.

– И все же, увидим ли тебя в рядах "Металлиста 1925"?

– Мени также хочется как можно скорее узнать ответ на этот вопрос. Пока упорно готовлюсь с юниорским составом и с нетерпением жду возвращения Виктора Скрипника из Испании, - сказал Мартынюк.

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Ярослав Мартынюк Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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