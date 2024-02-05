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Португалец Кривбасса: Очень горд быть частью этого большого клуба
Рафаэль Бандейра рассказал, как проходит его адаптация в коллективе
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
Португальский защитник "Кривбасса" Рафаэль Бандейра прокомментировал контрольный матч на испанских сборах против эстонской "Левадии" (2:2).
- Рафа, сегодня ничья 2:2. Какие твои впечатления от игры?
- Как по мне, мы играли хорошо. Однако для нас получился не очень хороший результат. Ведь мы стремимся побеждать во всех матчах. Но давайте не будем забывать, что это контрольный поединок. Будем работать завтра и послезавтра, чтобы победить в следующей игре.
- Это второй матч в футболке "Кривбасса" для тебя. Как себя чувствуешь?
- Я очень горд быть частью "Кривбасса", это действительно большой клуб. Мне все нравится в команде, я очень счастлив играть за красно-белых.
- Как проходит твоя адаптация в коллективе? И как ты себя чувствуешь на сборах с партнерами по команде?
- Эти сборы - хорошая возможность установить хорошие отношения с партнерами по команде. В коллективе хорошая и дружеская атмосфера, ко мне очень хорошо относятся, как к своему другу. Поэтому мне все нравится.
- Нравится ли тебе футбол в исполнении "Кривбасса" Юрия Вернидуба?
- Да, нравится тактика от Вернидуба и его помощников. Это быстрый футбол. Я стараюсь учиться принципам игры вместе с командой. Наш наставник - очень квалифицированный специалист, - сказал Бандейра.
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