24 февраля матчи 18-го тура УПЛ проходить не будут - СМИ

Базовые даты матчей 18-го тура УПЛ - 24/25 февраля. Однако по информации ТаТоТаке, с большой вероятностью игры тура состоятся именно в воскресенье, 25-го числа.

24 февраля - годовщина начала полномасштабной войны с российскими агрессорами, скорее всего, будет объявлена в Украине Национальным днем траура.

Напомним, первые два места в таблице УПЛ делят "Кривбасс" и "Днепр-1". Криворожцы опережают днепрян по разнице мячей. На третьей строчке располагается "Полесье", четвертый - "Шахтер". Топ-5 замыкает "Динамо".