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24 февраля матчи 18-го тура УПЛ проходить не будут - СМИ

Премьер-лига

Стало известно, когда возобновится сезон после после зимнего перерыва

24 февраля матчи 18-го тура УПЛ проходить не будут - СМИ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

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Базовые даты матчей 18-го тура УПЛ - 24/25 февраля. Однако по информации ТаТоТаке, с большой вероятностью игры тура состоятся именно в воскресенье, 25-го числа.

24 февраля - годовщина начала полномасштабной войны с российскими агрессорами, скорее всего, будет объявлена в Украине Национальным днем траура.

Напомним, первые два места в таблице УПЛ делят "Кривбасс" и "Днепр-1". Криворожцы опережают днепрян по разнице мячей. На третьей строчке располагается "Полесье", четвертый - "Шахтер". Топ-5 замыкает "Динамо".

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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