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24 февраля матчи 18-го тура УПЛ проходить не будут - СМИ
Стало известно, когда возобновится сезон после после зимнего перерыва
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Базовые даты матчей 18-го тура УПЛ - 24/25 февраля. Однако по информации ТаТоТаке, с большой вероятностью игры тура состоятся именно в воскресенье, 25-го числа.
24 февраля - годовщина начала полномасштабной войны с российскими агрессорами, скорее всего, будет объявлена в Украине Национальным днем траура.
Напомним, первые два места в таблице УПЛ делят "Кривбасс" и "Днепр-1". Криворожцы опережают днепрян по разнице мячей. На третьей строчке располагается "Полесье", четвертый - "Шахтер". Топ-5 замыкает "Динамо".
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