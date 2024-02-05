Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах

"Шахтер" продлил трудовое соглашение с полузащитником Виктором Цукановым. Об этом в своем Instagram сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Палкин опубликовал совместное фото с футболистом донецкой команды и подписал "Пять лет...".

Можно сделать вывод, что 18-летний украинец заключил новый контракт, рассчитанный на 5 лет.

Напомним, что 'Цуканов готовится к весенней части сезона вместе с первой командой "Шахтера". Также известно, что Марино Пушич включил игрока в заявку плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне чемпионата U-19 Цуканов провел 13 матчей и отметился 7 забитыми мячами.

Скриншот: instagram.com/palkin.sergey