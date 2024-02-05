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Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах

Премьер-лига
Обновлено

Молодой украинец подписал новое соглашение

Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" продлил трудовое соглашение с полузащитником Виктором Цукановым. Об этом в своем Instagram сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин.

Палкин опубликовал совместное фото с футболистом донецкой команды и подписал "Пять лет...".

Можно сделать вывод, что 18-летний украинец заключил новый контракт, рассчитанный на 5 лет.

Напомним, что 'Цуканов готовится к весенней части сезона вместе с первой командой "Шахтера". Также известно, что Марино Пушич включил игрока в заявку плей-офф Лиги Европы.

В текущем сезоне чемпионата U-19 Цуканов провел 13 матчей и отметился 7 забитыми мячами.

Шахтер продлил контракт со своим талантом, который феерил на сборах - изображение 1
Скриншот: instagram.com/palkin.sergey
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Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Sins (Кропивницький)
05.02.2024 в 15:15
Вітя успіхів тобі! Кропивницький з тобою!!!
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Комментарии 3
Sins (Кропивницький)
05.02.2024 в 15:15
Вітя успіхів тобі! Кропивницький з тобою!!!
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Kondor (Веселе)
05.02.2024 в 15:28
I не тiльки Кропивницький
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
05.02.2024 в 15:02
... і 50 лимонів!!!
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