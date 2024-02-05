Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор стадиона Авангард: Пока есть договоренность лишь по матчу Зари против Ворсклы
Относительно других поединков луганчан в Ужгороде будут вестись переговоры
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Вчера, четвертого февраля, распространялась информация о том, что "Заря" во второй части сезона 2023/24
Журналист UA-Football Владислав Личик взял комментарий по этому вопросу у директора стадиона Виктора Качура.
Директор крупнейшей арены Ужгорода сообщил, что пока есть договоренность только о первом матче луганчан во втором круге - против полтавской "Ворсклы". Поединок запланирован на 24-е февраля.
На счет других матчей будут вестись переговоры.
Напомним, что в первой части сезона "Заря" проводила домашние матчи в Киеве на стадионе "Левого берега", также играла во Львове.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Зеленский внес в Раду законпроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации
- Анчелотти - про Лунина: Он очень хорошо справился
- Лион совершает топ-покупку, шпоры урвали вундеркинда из-под рук Барсы. Онлайн последнего дня трансферного окна
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Звезды Кривбасса выпустили новый трек и записали клип в формате 360. ВИДЕО