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Директор стадиона Авангард: Пока есть договоренность лишь по матчу Зари против Ворсклы

Премьер-лига
Обновлено

Относительно других поединков луганчан в Ужгороде будут вестись переговоры

Директор стадиона Авангард: Пока есть договоренность лишь по матчу Зари против Ворсклы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Вчера, четвертого февраля, распространялась информация о том, что "Заря" во второй части сезона 2023/24 переедет из Киева в Ужгород. В частности, луганский коллектив будет проводить свои домашние матчи на арене "Авангард".

Журналист UA-Football Владислав Личик взял комментарий по этому вопросу у директора стадиона Виктора Качура.

Директор крупнейшей арены Ужгорода сообщил, что пока есть договоренность только о первом матче луганчан во втором круге - против полтавской "Ворсклы". Поединок запланирован на 24-е февраля.

На счет других матчей будут вестись переговоры.

Напомним, что в первой части сезона "Заря" проводила домашние матчи в Киеве на стадионе "Левого берега", также играла во Львове.

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