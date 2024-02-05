Директор стадиона Авангард: Пока есть договоренность лишь по матчу Зари против Ворсклы

Вчера, четвертого февраля, распространялась информация о том, что "Заря" во второй части сезона 2023/24 переедет из Киева в Ужгород. В частности, луганский коллектив будет проводить свои домашние матчи на арене "Авангард".

Журналист UA-Football Владислав Личик взял комментарий по этому вопросу у директора стадиона Виктора Качура.

Директор крупнейшей арены Ужгорода сообщил, что пока есть договоренность только о первом матче луганчан во втором круге - против полтавской "Ворсклы". Поединок запланирован на 24-е февраля.

На счет других матчей будут вестись переговоры.

Напомним, что в первой части сезона "Заря" проводила домашние матчи в Киеве на стадионе "Левого берега", также играла во Львове.