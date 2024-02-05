Заря усилится хорватским полузащитником

Хорватский опорный полузащитник "Рудеша" Яков Башич станет игроком "Зари", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время луганчане объявят о подписании 27-летнего игрока. Вчера Башич выходил в стартовом составе "черно-белых" - против польской "Арки" (2:1) и тбилисского "Динамо" (1:0).

Яков имеет действующий контракт с "Рудешем" до лета 2025 года, поэтому луганскому клубу придется заплатить компенсацию за игрока. Портал Тransfermarkt оценивает хавбека в 200 тысяч евро.

К слову, у Якова есть брат-близнец Тома Башич - его контракт принадлежит "Лацио", но сейчас парень играет в аренде за "Салернитану".