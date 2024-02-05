  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря усилится хорватским полузащитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря усилится хорватским полузащитником

Премьер-лига

Он уже сыграл в двух спаррингах луганчан

Заря усилится хорватским полузащитником

фото з відкритих джерел

Новина українською

Хорватский опорный полузащитник "Рудеша" Яков Башич станет игроком "Зари", сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, в ближайшее время луганчане объявят о подписании 27-летнего игрока. Вчера Башич выходил в стартовом составе "черно-белых" - против польской "Арки" (2:1) и тбилисского "Динамо" (1:0).

Яков имеет действующий контракт с "Рудешем" до лета 2025 года, поэтому луганскому клубу придется заплатить компенсацию за игрока. Портал Тransfermarkt оценивает хавбека в 200 тысяч евро.

К слову, у Якова есть брат-близнец Тома Башич - его контракт принадлежит "Лацио", но сейчас парень играет в аренде за "Салернитану".

По теме
yellow-arrow
Эпидея болезней и травм. Минай не сможет сыграть спарринг со Скалой 1911
yellow-arrow
Директор стадиона Авангард: Пока есть договоренность лишь по матчу Зари против Ворсклы
yellow-arrow
Вернидуб-младший: Если хотим добиваться успеха, то надо уметь "закрывать" матчи
Заря (Луганск) Салернитана (Салерно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости