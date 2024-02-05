Эпидея болезней и травм. Минай не сможет сыграть спарринг со Скалой 1911

Пресс-служба стрыйской "Скалы 1911" сообщила, что "Минай" не сможет сыграть запланированный ранее контрольный матч с второлиговым клубом.

Причина - эпидемия болезней и травм в закарпатской команде. Вместо этого "Скала 1911" сыграет против молодежного состава закарпатцев.

Эта игра состоится 7 февраля. Начало встречи запланировано на 12:30.

Отметим, что осеннюю часть сезона ФК "Скала 1911" завершил на 5-м месте в турнирной таблице Второй лиги.