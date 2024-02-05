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Эпидея болезней и травм. Минай не сможет сыграть спарринг со Скалой 1911
Вместо взрослой закарпатской команды сыграет молодежка
Фото: fcskala1911
Пресс-служба стрыйской "Скалы 1911" сообщила, что "Минай" не сможет сыграть запланированный ранее контрольный матч с второлиговым клубом.
Причина - эпидемия болезней и травм в закарпатской команде. Вместо этого "Скала 1911" сыграет против молодежного состава закарпатцев.
Эта игра состоится 7 февраля. Начало встречи запланировано на 12:30.
Отметим, что осеннюю часть сезона ФК "Скала 1911" завершил на 5-м месте в турнирной таблице Второй лиги.
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Источник:Скала 1911
Опубликовал: Алина Ерофеева
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