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Эпидея болезней и травм. Минай не сможет сыграть спарринг со Скалой 1911

Премьер-лига

Вместо взрослой закарпатской команды сыграет молодежка

Эпидея болезней и травм. Минай не сможет сыграть спарринг со Скалой 1911

Фото: fcskala1911

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Пресс-служба стрыйской "Скалы 1911" сообщила, что "Минай" не сможет сыграть запланированный ранее контрольный матч с второлиговым клубом.

Причина - эпидемия болезней и травм в закарпатской команде. Вместо этого "Скала 1911" сыграет против молодежного состава закарпатцев.

Эта игра состоится 7 февраля. Начало встречи запланировано на 12:30.

Отметим, что осеннюю часть сезона ФК "Скала 1911" завершил на 5-м месте в турнирной таблице Второй лиги.

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Скала 1911 (Стрый) ФК Минай
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Источник:
Скала 1911
Опубликовал: Алина Ерофеева
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