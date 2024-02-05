Премьер-лига
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24-го февраля матчей не будет. УПЛ утвердила даты и время начала матчей первого весеннего тура чемпионата
18-й тур пройдет с 23 по 26 февраля
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Дирекция
Отметим, что Лига решила не ставить матчи на 24 февраля – вторую годовщину полномасштабного вторжения России.
23 февраля
ЛНЗ – Кривбасс 15:30
25 февраля
Днепр-1 – Минай 13:00
Верес – Колос 13:00
Металлист 1925 – Динамо 15:30
Рух – Полесье 18:00
26 февраля
Заря – Ворскла 13:00
Оболонь – Черноморец 15:30
Александрия – Шахтер 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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