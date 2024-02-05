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24-го февраля матчей не будет. УПЛ утвердила даты и время начала матчей первого весеннего тура чемпионата

Премьер-лига

18-й тур пройдет с 23 по 26 февраля

24-го февраля матчей не будет. УПЛ утвердила даты и время начала матчей первого весеннего тура чемпионата

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 18-го тура чемпионата – первого весеннего тура сезона 2023/24.

Отметим, что Лига решила не ставить матчи на 24 февраля – вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

23 февраля

ЛНЗ – Кривбасс 15:30

25 февраля

Днепр-1 – Минай 13:00

Верес – Колос 13:00

Металлист 1925 – Динамо 15:30

Рух – Полесье 18:00

26 февраля

Заря – Ворскла 13:00

Оболонь – Черноморец 15:30

Александрия – Шахтер 18:00

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Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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